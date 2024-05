Baronesa é eliminada na primeira Zona de Risco com 22,7% dos votos

Baronesa foi eliminada na primeira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas 22,7% dos votos para ficar. Ela disputou a preferência do público com Bruno e Guipa. As porcentagens dos adversários não foram informadas no programa nem no site do R7.

Como foi a eliminação

Rachel Sheherazade começou seu discurso indicando que as reações importam no jogo. E, em algumas ocasiões, as emoções "tomam conta" dos participantes.

A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes, ainda mais quando tem muito em jogo. Aí te pergunto: será que todo mundo conhece a própria reação ao ser acuado, questionado ou ao ser posto em dúvida? É difícil dizer. Às vezes, o único jeito é apelar para o emocional. Nós somos movidos pelo coração", destacou.

Em seguida, anunciou que Bruno Cardoso foi salvo da berlinda. O Conquisteiro se emocionou e gritou, e Rachel teve que pedir para ele sentar e se acalmar.

No aviso final, declarou que Baronesa deixaria a competição.

Como a Zona de Risco foi formada

A Grande Conquista: Baronesa, Bruno e Guipa estão na 1ª Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Donos da Mansão, Baronesa e Rambo foram para a berlinda por não entrarem em consenso na indicação.

Bruno Cardoso foi o mais votado pela casa na votação aberta, com 5 votos.

O trio disputou a Prova da Virada. O vencedor escapava da Zona de Risco e indicava outro para seu lugar.

Rambo saiu vitorioso e comemorou a conquista. Na casa, escolheu Guipa para ocupar sua posição.

