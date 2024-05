Maldição do BBB recai sobre Baronesa em A Grande Conquista; entenda

Baronesa foi a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record) e foi vítima de uma maldição que assombra o BBB (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A mãe de MC Gui sofreu com a "maldição do rosa". Ela optou por usar um look cor-de-rosa e deixou a competição em seguida.

A "maldição do rosa" surgiu no Big Brother Brasil. A teoria criada no reality concorrente indica que o participante será eliminado se estiver usando a cor no dia da eliminação.

Nem A Grande Conquista escapou da teoria. No X (antigo Twitter), alguns espectadores brincaram que Baronesa foi vítima da "maldição do rosa".

Baronesa foi eliminada usando rosa. Usar rosa em noite de eliminação em realities não é uma boa ideia. Todos acabam eliminados. No BBB é assim também. Só a Manu Gavassi usou rosa e escapou no BBB 20.#AGrandeConquista -- Wagninho ? (@WagnerMarcos29) May 17, 2024

Cara acabei de perceber que a Baronesa ta de ROSA! Essa cor não favorece pré eliminações! JAMAIS USEM ROSA! #OGrandeReact -- Ansiosa de Reality (@fercabral79) May 17, 2024

e a baronesa ainda usou rosa na noite de eliminação. ÓBVIO que seria eliminada #EliminaçãoNaMansão -- carolina (@r3alityshow) May 17, 2024

baronesa entra pra fila dos que são eliminados por usar rosa quando correm risco de sair #AGrandeConquista | #EliminaçãoNaMansão pic.twitter.com/5Hu1lEceEK -- nato (@euiconns) May 17, 2024

Poxa a Baronesa não sabia da maldição de vestir Rosa em noite de eliminação quando está com risco de sair??#EliminaçãoNaMansão -- Victor Farias é #TeamAlane (@Fariasvictor_) May 17, 2024

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 1ª eliminação? Resultado parcial Total de 1 votos Any Rodrighero Brenno Pavarini Bruno Cardoso Catia Paganote Cel Dona Geni Edlaine Barboza Fellipe Villas Fernando Sampaio 100,00% Guipa Hideo João Hadad Kaio Perroni Liziane Gutierrez Lucas de Albú MC Mari Taty Pink Vinigram Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso