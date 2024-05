Mafiosos idosos e policiais corruptos põem Roma em chamas em 'Adágio'

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São 19 opções, sobre os mais variados assuntos.

"Adagio: Roma em Chamas" reúne alguns dos maiores nomes do atual cinema italiano. O filme, que estreou sem muita badalação na Netflix na segunda passada (13), é dirigido por Stefano Sollima, que ganhou fama mundial com a série policial "Gomorra", um hit no streaming na década passada.

No elenco estelar, destaque para Toni Servillo, o fantástico ator de "A Grande Beleza", obra-prima de Paolo Sorrentino. Toda a ação de "Adagio" se passa numa única noite literalmente muito quente em Roma, porque um incêndio nos arredores da cidade está cada vez mais próximo.

Quem conduz a trama é Manuel, um adolescente que se envolve em um esquema de chantagem armado por policiais corruptos. Mesmo em apuros, sua maior preocupação é cuidar do pai, Daytona, um ex-mafioso que sofre de demência. Servillo dá um show como o pai, que tenta se manter unido a outros colegas do crime também em idade avançada.

O diretor consegue mesclar trama policial com discussões profundas sobre a memória e a finitude. "Adagio" é bonito, tenso e faz alguns convites à reflexão, tudo isso entre cenas de ação primorosas. Um filme para quem ama cinema.

"Adagio: Roma em Chamas", 2024

Direção Stefano Sollima

Elenco Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini

Classificação 14 anos

Onde Netflix

Já disponível na sua tela...

O nascimento de uma lenda das pistas

Adam Driver em cena de 'Ferrari' Imagem: Divulgação

"Ferrari" fala de Enzo Ferrari, que transformou a fábrica italiana num ícone das pistas. O diretor Michael Mann concentra o relato no ano de 1957, quando a fábrica estava à beira da falência e precisava vencer corridas importantes para sobreviver.

O papel-título é do sempre bom Adam Driver, impecável. O brasileiro Gabriel Leone vive um piloto espanhol. Leia crítica de Roberto Sadovski.

"Ferrari", 2023

Direção Michael Mann

Elenco Adam Driver e Penélope Cruz

Classificação 16 anos

Onde Prime Video

Duelo de atrizes em um drama complexo

Natalie Portman e Julianne Moore em cena de 'Segredos de um Escândalo' Imagem: Divulgação

Julianne Moore é uma mulher que, aos 36 anos, largou marido para se casar com um garoto de 13 anos. Duas décadas depois, continuam juntos, com filhos, e sua vida será transformada em filme.

Natalie Portman interpreta a atriz escalada para viver o papel. Ao conviver alguns dias com o casal, ela percebe que nada é exatamente o que parece ser. Leia crítica de Roberto Sadovski.

"Segredos de um Escândalo", 2023

Direção Todd Haynes

Elenco Natalie Portman e Julianne Moore

Classificação 16 anos

Onde Prime Video, Apple TV

O que está bombando

Brooke Shields é o chamariz de "A Mãe da Noiva"

Brooke Shields em cena de "A Mãe da Noiva" Imagem: Netflix/Divulgação/Netflix

Lançado na semana passada, "A Mãe da Noiva" assumiu rapidamente o posto de filme mais visto na Netflix. Trata-se de uma comédia romântica nada inspirada, que abusa dos clichês e das piadas mais previsíveis possíveis.

No enredo, uma mãe vai até um resort tropical fantástico para o casamento da filha. Chegando lá, tem uma surpresa: o pai do noivo é um ex-namorado, com o qual tem uma relação bastante conturbada. O sucesso estrondoso do filme só tem uma explicação: Brooke Shields.

Nos últimos tempos, seguindo uma carreira de poucos trabalhos, a atriz faz o papel de mãe da noiva, e todo mundo vai correndo para assistir para descobrir se, aos 58 anos, ela continua bonita. O filme é realmente sofrível, mas a estrela juvenil de "Menina Bonita" e "A Lagoa Azul" é uma mulher madura muito atraente.

"A Mãe da Noiva", 2024

Direção Mark Waters

Elenco Brooke Shields, Benjamin Pratt, Miranda Cosgrove

Classificação livre

Onde Netflix

Fique de Olho

"O Simpatizante" conta a história de um espião do Vietnã no Norte (o ótimo Hoa Xuande) que, depois da guerra, vai para os EUA e se torna consultor de filmes em Hollywood.

Série de sete episódios lançados semanalmente aos domingos, é o primeiro projeto de Robert Downey Jr. depois do Oscar por "Oppenheimer". Ele interpreta vários papéis. Após 26 de maio, estará completa no streaming.

"O Simpatizante", 2023

Criação Don McKellar, Park Chan-wook

Elenco Hoa Xuande, Robert Downey Jr.

Classificação 16 anos

Onde Max

Para Maratonar

Uma cidadezinha vira de cabeça para baixo com a chegada de uma máquina, a Morpho, que revela a cada interessado quais são os seus grandes potenciais e faz todos repensarem suas vidas.

É um humor cínico, uma esquete do Monty Phyton numa série longa, com bons resultados. A 2ª temporada de "A Máquina do Destino" está chegando. Maratonar a 1ª é uma pedida boa para o fim de semana.

"A Máquina do Destino", 2023

Criação Matthew Spiegel

Elenco Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis

Classificação 14 anos

Onde Apple TV

Estreias da semana Imagem: UOL

Por que assistir a "O Planeta dos Macacos"?

Os cinemas exibem agora "Planeta dos Macacos: O Reinado", simplesmente o décimo filme inspirado no livro do francês Pierre Boulle.

Além dessa dezena de longas para tela grande, a história da sociedade na qual os macacos dominam os humanos inspirou também série de TV e desenhos animados. Mas nada nessa imensa produção supera o filme original de 1968, estrelado por Charlton Heston, dos épicos 'Os Dez Mandamentos' e 'Ben-Hur'.

O roteiro segura toda a tensão até o momento em que o astronauta que caiu no planeta hostil decide enfrentar os macacos. Numa época em que não havia internet e por isso mesmo também não havia spoiler, o final do filme surpreendeu as plateias nos cinemas de todo o mundo.

Vale muito a pena assistir. Curioso é que o filme está disponível no Star+ com um título absurdo: 'O Homem que Veio do Futuro'. Mas é o velho e cada vez melhor 'O Planeta dos Macacos' original.

"O Planeta dos Macacos", 1968

Direção Franklin J. Schaffner

Elenco Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

Classificação 12 anos

Onde Star+