Ludmilla, Dilsinho, Sorriso Maroto: pagode conquista top 10, revela Deezer

O pagode, gênero musical celebrado neste sábado (18), é um dos destaques do top 100 da Deezer, afirma plataforma em levantamento exclusivo obtido por Splash.

Diversos artistas brasileiros entraram no top 100 geral da plataforma com seus novos lançamentos em 2024. O pagode tem tido um crescimento expressivo nos últimos meses, alcançando posições que há tempos não ocupava.

Sorriso Maroto se mantém no top 10 desde janeiro, além de outros nomes como Ferrugem, Thiaguinho e Dilsinho, que estão entre os 30 artistas com músicas mais ouvidas no charts da Deezer. Dilsinho, inclusive, teve destaque em março, alcançando o top 2 com "Passada de Mão", feat do cantor com a Ana Castela.

Péricles e Ludmilla também fazem parte dos artistas que se destacam no streaming de música. A cantora teve picos de 222% em ouvintes únicos desde o lançamento do álbum "Numanice 3" em 21 de fevereiro deste ano.

Para celebrar o Dia do Pagode, a plataforma lança o módulo especial: "Bora pagodear? - Todo dia, especialmente hoje, é dia de pagode!". Especial conta com playlists sob a curadoria de Romar Sattler, editor especializado da plataforma, reunindo o melhor do pagode para acompanhar todos os momentos.

Quais são as playlists?