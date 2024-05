Os Gilsons reservam música inédita para shows em São Paulo: 'Vai ser massa'

Pense em uma música que traz um aconchego e desfila entre MPB, ritmos afro-baianos, pop aliado a beats e levadas modernas. Isto é Os Gilsons, trio formado por João, José e Francisco Gil.

Juntos, eles encantam de uma forma única com a sensibilidade de seu som, encontrando um caminho incrível na variedade de possibilidades que a música popular apresenta com músicas que traduzem as emoções de quem os escuta.

Em entrevista a Splash, José Gil e João Gil falaram sobre a trajetória da banda, turnê internacional, os dois shows em São Paulo, consolidação nas plataformas de streaming, sucesso de "Várias Queixas", influências de Gilberto e o futuro do Gilsons.

O projeto surgiu após uma apresentação ao vivo durante um evento que tinha a intenção de reunir artistas nacionais em shows.

Nesses seis anos, cada trabalho e parceria que nós fazemos não deixa de ser um agradecimento a quem prestigia o nosso trabalho. A Bahia tem uma grande representatividade para nós. Levar a cultura baiana para o Brasil, é levar um pouco dessa energia, desse Axé que só a Bahia tem. José Gil

José Gil, dos Gilsons Imagem: Sergione Infuso/Corbis

Os Gilsons se apresentam com a turnê "Pra Gente Acordar" no Espaço Unimed, em São Paulo, em duas datas neste fim de semana. O primeiro show será nesta sexta (17) e o outro neste domingo (19).

Os shows vão contar com as participações especiais de Jotapé, Rachel Reis e Murilo Chester. E vem novidade por aí, João contou exclusivamente para Splash que o trio vai apresentar uma música inédita para o público de SP. "Vai ser massa! Pela primeira vez, vamos apresentar 'Me Liga', feat com Murilo Chester."

Percorrer o Brasil levando a nossa música é a realização de um sonho. É surreal que o nosso som tenha essa capacidade de tocar tantas pessoas de lugares tão distintos do país com culturas tão ricas e diferentes. É muito bom estar em São Paulo! E relembrar onde tudo começou. José Gil

Além da música inédita com Murilo Chester, os músicos prometem novidades aos fãs! "É tempo de novas parcerias e vem algo muito bom aí, ainda não podemos falar mas, sem dúvidas, os fãs vão curtir! E para o próximo ano, ainda sem data definida, vem novo álbum por aí", disse José.

Donos de hits como "Várias Queixas", "Love, Love", "Devagarinho", "Deixa fluir", "Bateu", o grupo ultrapassou a marca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e em apenas seis anos de carreira já receberam indicações ao Grammy Latino, Prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira PMB e Prêmio Faz Diferença do Jornal O Globo.

A releitura de "Várias Queixas", primeiro single lançado pelos Gilsons, em 2019, já foi ouvida quase 100 milhões de vezes no Spotify. Ali já existia um frescor com gosto de Bahia e uma forma leve, autêntica e especial no som.

Foi a músicas que mais nos identificou. É uma honra levar a tradição do bloco afro Olodum de volta para as rádios, para o público mais jovem. Estamos muito felizes com a trajetória dessa canção até hoje. José Gil

Em novembro do ano passado, o trio fez a sua primeira turnê internacional com 15 apresentações em países como Itália, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Irlanda, França e Holanda.

João Gil, dos Gilsons Imagem: Sergione Infuso/Corbis

Foi um dos momentos mais importantes! Assumo que foi um baque chegar em cidadezinhas no interior da Alemanha, por exemplo, ou grandes centros como Londres, Paris e ter gente lá para curtir o nosso som. A gente teve quase todos os shows com ingressos esgotados. João Gil

Gilberto Gil: Inspiração

José Gil é filho de Gilberto Gil e Francisco e João são netos de Gilberto Gil. Em uma família repleta de musicalidade, os músicos bebem da fonte do talento do ícone da Música Popular Brasileira e ressaltam que é necessário se reinventar e pensar na canção como uma experimentação.

"Acho que a maneira que meu pai mais influenciou foi sendo o próprio Gil. Vi a criação de várias músicas mais contemporâneas dele, ele criando, tocando violão por horas e horas e tal. Isso não tem preço", revelou José Gil.