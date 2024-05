Após eliminação, Baronesa nega soberba por indicar Rambo como Dono

Baronesa foi a primeira a deixar a Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Veja o que ela disse em entrevista ao O Grande React, comandado por Lucas Selfie e Ju Nogueira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que Baronesa disse após ser eliminada

O apresentador questionou se teria escolhido Rambo como Dono para manipulá-lo e se isso poderia ter sido visto como soberba. Ela negou: "Não conhecia todo mundo que estava na Vila... a pessoa que tinha menos afinidade, que nunca tinha troca, estava há dois dias na Casa Laranja, era o Rambo. Como Rachel falou que a gente teria que colocar alguém que fosse adversário, que não jogasse junto, que seria o ideal para a dinâmica, a pessoa que sabia que tinha alguns problemas na Vila era o Rambo. Em momento algum pensei que ele seria fácil de manipular".

A mãe de MC Gui recusou o título de "tríplice coroa da derrota" por não vencer os realities que participou. Rebatendo Ju Nogueira, afirmou: "O jogo é assim, você ganha hoje e você perde amanhã. Eu me sinto vitoriosa, porque passei 18 dias na Vila, passei por momentos de perrengue, fui para o julgamento do público e voltei de duas Zonas de Risco".

Baronesa opinou sobre o gênio forte de Geni: "A gente teve um conflito na Vila porque ela tem um gênio forte, ali eu vi que ela era osso duro de roer. Eu não tive medo de me posicionar (...). Não seria uma pessoa que eu teria embate lá dentro porque tenho muito respeito pela Geni e pela Jaquelline".

Ela também relembrou o encontro com a mãe de MC Mirella: "Não imaginava encontrar a Márcia lá, a gente já teve problemas aqui fora, de justiça e tudo mais. Quando vi ela lá, falei: 'tomara que a gente não caia na mesma casa'. Para vocês foi maravilhoso, né? De qualquer maneira, queria me atacar".

A famosa não descartou a participação em outros programas: "Pode vir que estou preparada! Nem que seja para ser eliminada na primeira dinâmica, estou aqui para viver".

Por fim, Baronesa revelou quem não deveria estar em A Grande Conquista. Ela indicou que Kaio não merecia por suas atitudes "despreocupadas com Geni", além de sua relação com Edlaine — que, para ela, seria de interesse por achar que ela fosse uma participante forte.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o favorito após a 1ª eliminação? Resultado parcial Total de 62 votos 3,23% Any Rodrighero 1,61% Brenno Pavarini 8,06% Bruno Cardoso Catia Paganote Cel Dona Geni Edlaine Barboza Fellipe Villas 4,84% Fernando Sampaio 6,45% Guipa 4,84% Hideo 45,16% João Hadad Kaio Perroni Liziane Gutierrez 6,45% Lucas de Albú 14,52% MC Mari Taty Pink 4,84% Vinigram Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 62 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso