Tretas e Dona da Mansão: Baronesa é eliminada de A Grande Conquista

Baronesa foi a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Ela disputou a preferência do público com Bruno e Guipa.

Como a Zona de Risco foi formada

A Grande Conquista: Baronesa, Bruno e Guipa estavam na 1ª Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Donos da Mansão, Baronesa e Rambo foram para a berlinda por não entrarem em consenso na indicação.

Bruno Cardoso foi o mais votado pela casa na votação aberta, com 5 votos.

O trio disputou a Prova da Virada. O vencedor escapava da Zona de Risco e indicava outro para seu lugar.

Rambo saiu vitorioso e comemorou a conquista. Na casa, escolheu Guipa para ocupar sua posição. Por fim, Baronesa, Bruno e Guipa formaram oficialmente a primeira berlinda.

Bate-bocas e primeira Dona da Mansão: a passagem de Baronesa em A Grande Conquista

A Grande Conquista: Baronesa chora e é consolada Imagem: Reprodução/PlayPlus

Treta com mãe de MC Mirella. Na Vila, Baronesa se desentendeu com Márcia. A mãe de Mirella disse que ela estava incomodada com a sua presença.

Farpas por colchão. A mãe de MC Gui se estranhou com Liziane por um colchão e a ex-Fazenda apontou que era uma "confusão desnecessária".

Bate-boca por leite. Dona Geni reclamou que alguns participantes haviam bebido o leite do café da manhã e Baronesa se defendeu.

Primeira Dona. Baronesa se consagrou como a primeira Dona da Mansão e chamou Rambo para acompanhá-la.

Donos na Zona de Risco. Por falta de consenso na indicação à berlinda, ambos foram para a primeira Zona de Risco. No entanto, Rambo conseguiu escapar na Prova da Virada.

Choro por berlinda. Com a ida à Zona de Risco, a mãe de MC Gui chorou e disse que "estava ali por seguir seu coração".

Crítica a Rambo. A famosa também criticou o participante, afirmando que ele teria tentado manipulá-la no jogo.

