Por que cinebiografia de Amy Winehouse tem gerado polêmica?

"Back To Black", a cinebiografia de Amy Winehouse, já chegou aos cinemas brasileiros e tem causado polêmica entre aqueles que assistiram ao filme.

Comprar ingresso

O que aconteceu

Dirigida por Sam Taylor-Johnson, de "Cinquenta Tons de Cinza", a produção tem sido bastante criticada. No Rotten Tomatoes, agregador online de críticas, o longa está com uma aprovação de apenas 36%. "'Back to Black' é uma bagunça confusa de 101 clichês biográficos de estrelas pop", escreveu a crítica Kristen Lopez.

Tyler James, o melhor amigo de Winehouse, condenou uma nova cinebiografia sobre a cantora, alegando que ela não consegue capturar a pessoa "incrível e linda" que ele conhecia. Ele disse em entrevista ao The Sun que a amiga ficaria "furiosa" com como ela é retratada.

Eu não esperava que fosse realista ou completamente preciso. Mas foi pior do que pensei que seria. Foi terrível e não lhe faz justiça.

Tyler James, ao The Sun

Há quem diga que "Back to Black" sugere que ela estava desesperada para ter um filho e que sua incapacidade de conceber foi o que a matou. "É um insulto grotesco", escreveu Laura Snapes, do The Guardian.

O filme também tira a culpa do ex-marido de Amy Winehouse. A diretora do longa disse à BBC que "os paparazzi e o vício" são os verdadeiros vilões.

Morta em 2011, Amy aparece no palco em uma apresentação Imagem: Chris Christoforou/Redferns via Getty Images

Como foi a morte de Amy Winehouse

Amy sofria com abuso de substâncias e transtornos mentais. Ela morreu na madrugada do dia 23 de julho de 2011, aos 27 anos, por intoxicação alcoólica.

Segundo um de seus seguranças, Amy havia voltado para o flat onde morava três dias antes de morrer. Ela estava bebendo, mas aparentava estar bem e saudável. Segundo o homem, ele tentou acordá-la por volta das 10h do horário local, mas ela já estava morta.

Duas ambulâncias chegaram ao local e a morte da cantora foi oficialmente constatada. Em seu quarto, foram encontradas três garrafas de vodka. Um exame de sangue constatou haver o quíntuplo do limite legal de álcool em seu corpo.

Alguns anos depois, seu irmão, Alex Winehouse, disse que a bulimia contribuiu para seu estado. "Ela sofria de bulimia. Isso não é exatamente uma revelação, dava para saber apenas olhando para ela. Ela teria morrido eventualmente, pelo jeito que estava, mas o que a matou de verdade foi a bulimia. Acho que isso a deixou mais fraca e suscetível. Se ela não tivesse um distúrbio alimentar, teria estado mais forte fisicamente."