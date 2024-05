Meg Ryan: Atriz de grandes sucessos de Hollywood ficou afastada por anos

Meg Ryan, 62, era uma das queridinhas de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, sendo um nome recorrente em produções de sucesso. No entanto, a atriz passou oito anos distante dos cinemas.

Por onde anda Meg Ryan

A estrela do clássico "Harry & Sally - Feitos Um para o Outro" (1989) se afastou da indústria do entretenimento em 2015 e só retornou no em 2023, quando lançou a comédia romântica "O que Acontece Depois" (2023), estrelada e dirigida por ela. Com o ator David Duchovny no elenco, o longa acompanha ex-amantes que se encontram em um aeroporto após vários anos afastados. Impossibilitados de deixar o local devido a uma nevasca, eles lembram de seu período juntos.

O afastamento foi uma opção dela, que diz entender a atuação como "um trabalho e não um estilo de vida". "Fiz uma grande pausa porque senti que havia muitas outras partes da minha experiência como ser humano que eu queria desenvolver. É bom pensar nisso como um trabalho e não como um estilo de vida. E essa é uma ótima maneira de navegar para mim", disse em 2019, em entrevista a People.

A atriz Meg Ryan em cena do filme 'Harry e Sally- Feitos um para o outro' (1989) em que sua personagem simula um orgasmo em um restaurante Imagem: Reprodução/YouTube

Durante esse tempo longe, ela se concentrou em criar seu filho Jack — de "The Boys" —, com o ex-marido Dennis Quaid, e Daisy, que ela adotou em 2006.

À época, alguns acreditavam que a sua ausência era decorrência de cenas de sexo e nudez que protagonizou no filme "Em Carne Viva". "Foi um antes e um depois na minha carreira. A reação foi cruel", afirmou a própria Meg Ryan em uma entrevista ao The New York Times em 2019.

Em abril de 2024, ela fez uma rara aparição no tapete vermelho do prêmio de cinema Saint Jordi Awards, em Barcelona. Ela foi ao evento de vestido preto básico e posou para os fãs e fotógrafos.

Já em maio deste ano, ela esteve no Met Gala.

Meg Ryan no 2024 Met Gala Celebrating Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Ryan tem no currículo filmes importantes, como: "Sintonia de Amor" (1993), "Mensagem para Você" (1998) e "Cidade dos Anjos" (1998). O último longa da atriz antes de "O que Acontece Depois" havia sido o drama "Ithaca" (2015), também dirigido e protagonizado por ela.