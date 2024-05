Cel diz que colocará Hadad como Dono se vencer prova; Any reprova

Cel confessou que seria ousado e colocaria Hadad como Dono caso vencesse a prova da Troca de Poder em A Grande Conquista 2 (Record). Any recusou a hipótese e indicou qual seria sua estratégia.

O que aconteceu

Em papo com o aliado, Anahí se justificou: "Isso não é legal porque isso pode virar uma situação gigantesca, eu não quero conflitos aqui dentro, quero ter uma convivência legal. Eu quero usar o critério de afinidade, mas você falou que pensa em algo ousado...".

Cel reforçou que colocaria Hadad como Dono ao seu lado. Como a casa tem que votar em um dos Donos na Zona de Risco, o influenciador pensou em puxar seu adversário.

Na sequência, Any perguntou ao aliado se poderia chamá-lo para ser Dono com ela. Cel afirmou que o jogo era dela e que, se ela confiasse nisso, ele também confiaria.

