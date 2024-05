Any e MC Mari revelam estar no 'limite psicológico' em A Grande Conquista

Na área externa de A Grande Conquista 2 (Record), MC Mari e Anahí comentaram sobre o "limite psicológico" com o confinamento.

O que aconteceu

A cantora reforçou que tem sentido dificuldades no reality: "Ultimamente, tenho sentido... quando chego ao meu limite, peço ajuda psicológica".

Any concordou: "Então, pensei em pedir também. Nossa, porque está 'babado' para mim".

MC Mari ainda opinou sobre o sentimento de abalo emocional: "Acho que geral aqui está passando. A primeira semana é suave, quando chega a um mês...".

