Ex-Malhação reclama sem conseguir vender cerveja: 'Faturaria uns R$ 12 mil'

O ex-ator de "Malhação" Daniel Erthal reclama após ser impedido de vender cerveja nas ruas do Rio de Janeiro. Com o show da Madonna em Copacabana, na Zona Sul, ele calculou que ia faturar uns R$ 12 mil.

O que aconteceu

O caso aconteceu após fiscais da prefeitura do Rio avisarem que ele não poderia colocar o novo carrinho nas ruas. Dessa forma, ele não poderá se juntar aos ambulantes no sábado (4). "Só penso nisso. Mandei mensagem agora para o sub-prefeito pedindo uma solução, pedindo pra contribuir com a venda durante o show. Estou esperando uma resposta", contou ele ao jornal Extra.

Ele calculou o quanto poderia faturar com a venda das latinhas. "Em média poderia vender 1,2 mil latas, num tíquete médio de R$ 10 cada, faturaria aí uns R$ 12 mil".

Ele recebeu o novo carrinho há quase uma semana, porém os fiscais logo o impediram. Assim, ele foi proibido de colocar o carrinho na rua Santa Clara, em Copacabana, onde ele mora e vendia cerveja desde o fim do ano passado. "Eu tinha acabado de conversar com o sub-prefeito e uma hora depois eles chegaram e me disseram que eu não poderia estar ali, eu nem estava comercializando, não tinha mercadoria no arrinho, só ia testar a luz".

De acordo com ele, a prefeitura do Rio ofereceu um ponto fixo. Ele teria que desembolsar R$ 2,8 mil ao ano, mas não ficou satisfeito. "O problema é que você tem que pagar e ficar esperando a liberação sem saber exatamente quando e onde poder trabalhar. Eu não posso esperar, por isso estou pleiteando meu alvará de ambulante, como tem o pipoqueiro, o vendedor de coco, e ficar na mesma rua em que já ficava. O carrinho tem o mesmo tamanho", alegou.