Após receber declaração de amor, Júpiter cai para trás em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Júpiter (Thiago Martins) cai para trás ao receber uma declaração de amor de Lupita (Daphne Bozaski).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Cada dia mais apaixonada pelo patrão, a guatematelca cria coragem para declarar seus sentimentos. Isso acontece durante uma noite em que os dois vão juntos a uma balada.

No local, Lupita vê Júpiter beijando outra mulher. Depois disso, a secretária conta para o neto de Frida (Arlete Salles) que sempre foi apaixonada por ele.

O ex de Elisa (Thaila Ayala) fica completamente em choque com a revelação. Sem saber como reagir após a noitada com Lupita, Júpiter guarda o segredo da confissão da moça e não conta nada nem mesmo para os irmãos.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.