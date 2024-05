Lauana Prado é confirmada no Jaguariúna Rodeo Festival

Lauana Prado levará o projeto "RAIZ" na 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival.

No show, Lauana apresentará sucessos de sua carreira e releituras de clássicos do sertanejo em formato exclusivo para as arenas de rodeio. A cantora fez sucesso no ano passado com sua versão de "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola.

Estamos enraizando o Brasil todo, é um repertório muito bem recebido pelo público. O trem vai ficar 'chibante' demais, bebezada! Vai preparando a sua galera para vivermos essa noite inesquecível, vamos fazer o 'pau cair da fôia'! Lauana Prado

O show da cantora acontece no dia 21 de setembro (sábado). Além dela, estão confirmados Chitãozinho & Xororó e Ana Castela no dia 20 de setembro.

Serão quatro dias de festa entre shows e provas, em um espaço de mais de 400 mil m². O rodeio faz parte do Circuito Sertanejo, uma série de shows do gênero que viaja por todo o país.

Jaguariúna Rodeo Festival

Datas: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos - Av. Antártica, 1530 - Santa Úrsula, Jaguariúna - SP, 13918-000

Ingressos: disponíveis no site TotalAcesso, de R$ 25 (arena, meia-entrada) a R$ 1.199 (camarote Brahma, inteira)