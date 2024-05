Kayky Brito responde motorista que o atropelou e diz: 'Errei'

Kayky Brito, 35, respondeu ao motorista Diones da Silva, que o atropelou e o socorreu em um acidente no Rio de Janeiro. O ator admitiu que errou ao atravessar na avenida.

O que aconteceu

Nos comentários de um post no Instagram, o motorista falou da emoção em ver o ator retomar suas atividades. "Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus", escreveu ele.

No entanto, ele desabafou sobre ele ter atropelado Kayky. "Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido por ter sido eu mesmo que, sem ter culpa, te causei isso. Você está sempre em minhas orações", afirmou.

Então, o ator respondeu ao motorista e admitiu que ele errou naquela situação. "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro. Tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu. Obrigado, Diones", disse Kayky.

Há alguns dias, o motorista que atropelou Kayky Brito no ano passado pediu perdão após o ator divulgar nas redes sociais as cicatrizes em seu corpo decorrentes do acidente.

Relembre o caso

Kayky foi atropelado em setembro de 2023 ao deixar um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o deixou em coma e com traumatismo craniano na UTI. Após dois meses internado, ele teve alta e passou a se recuperar em casa.

Na segunda-feira (29), ele atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. O ator disse que está melhor a cada dia, segue com seu tratamento e que andar de bike lhe faz muito bem e não o machuca.

Cicatrizes: "Então, vamos lá, esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo, por causa dessa cicatriz aqui, acho que não dá para ver muito. Esses, sei lá, 50 pontos que eu levei? Desculpa, doutor, se errei na matemática".

Exercícios: "Estou me recuperando aos poucos, estou voltando. Tenho pedalado, que é um ato que eu gosto bastante, quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo".