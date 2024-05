Scooby dá indireta aos brasileiros no Festival de Cannes e elogia esposa

Pedro Scooby, 35, alfinetou os brasileiros que foram ao Festival de Cannes, na França, em meio a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O surfista mandou um recado aos brasileiros e elogiou a esposa, Cintia Dicker, que cancelou sua ida ao evento para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul.

Nada contra quem foi, até porque cada acho que cada um está no seu corre diário, para trabalhar e não deixar a peteca cair? Mas muito orgulho da minha mulher Cintia Dicker, que cancelou sua ida para trabalhar em Cannes, para ficar enchendo caminhões de doações para o Rio Grande do Sul Pedro Scooby

Cintia agradeceu e concordou com o marido. "Te amo!! Cannes pode esperar, o RS não."

Isabelle Drummond, Enzo Celulari, Bruna Biancardi e Rafa Kalimann, estão entre os brasileiros que foram ao festival.