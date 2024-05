Ney Matogrosso sobre pedido: 'Bota ácido na minha boca e me deixe morrer'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Ney Matogrosso, 82, falou do uso de drogas e substâncias psicodélicas e saiu em defesa do consumo até a morte.

O que aconteceu

O cantor comentou sobre os efeitos do uso de psicodélicos e diz que conversou com médico sobre como deseja morrer. Em entrevista à revista Breeza, o artista confessou que leva a sério a ideia do uso até o fim da vida.

Você sabe que eu já conversei com um médico amigo meu: 'Olha, se eu tiver morrendo bota o ácido da melhor qualidade na minha boca, e me deixe morrer'. Ney Matogrosso

Ainda de acordo com o cantor, ele não quer tentar ser manter vivo artificialmente. "E me dê um bom ácido e pronto, deixa eu ir. Ué, não temos que ir? Temos que ir em algum momento", afirmou ele.

Ele disse já ter usado mais de 20 ácidos para autoconhecimento, assim como o uso da maconha. No entanto, esta não é de forma regular, apenas quando precisa de uma solução.

"Eu uso a maconha quando tenho algum problema que eu não estou entendendo qual é a solução para aquilo. Aí vem a solução (...) Nunca usei nada pra festa, nem vou pra festa. Eu uso essas coisas sozinho, prefiro sozinho. Eu fico antissocial, não consigo conversar, sabe?", contou.