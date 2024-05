RJ distribuirá água para o público durante show da Madonna

A Cedae começou na quinta-feira (2) uma operação para distribuir água aos fãs de Madonna.

Até sábado, das 10h às 17h, a Companhia vai atuar com uma frota de kombis e bicicletas entre os postos 2 e 3, no entorno do Copacabana Palace. Segundo a Cedae, as Unidades de Água Potável (UAPs) têm tecnologia capaz de manter a água gelada e potável, controlada por meio de testes periódicos. Aguadeiros distribuirão a água em copos biodegradáveis.

No dia do show, a operação será reforçada com quatro pontos de hidratação estratégicos, das 10h às 2h. As estruturas estarão localizadas próximas ao palco principal (altura da Rua Rodolfo Dantas), à entrada da área VIP, ao segundo palco (Avenida Prado Júnior) e entre os Postos 3 e 4 (altura das ruas Siqueira Campos e Santa Clara). Três caminhões-pipa abastecerão a frota e as tendas.

A companhia espera distribuir 50 mil litros de água no entorno do show e na Praia de Copacabana. A operação começou dois dias antes da apresentação para oferecer hidratação ao público que já começa a se concentrar na praia.

Estamos recriando uma operação que foi extremamente bem-sucedida durante o Carnaval, quando distribuímos quase 400 mil litros de água em 17 blocos de rua. Nosso objetivo é oferecer hidratação e bem-estar para os fãs que vierem aproveitar o show. Aguinaldo Ballon, diretor-presidente da Cedae

Os fãs também poderão acessar o local do show com garrafas de água, exceto as de vidro. Também não será possível acessar o local com objetos pontiagudos, como tesouras.

Splash procurou o Corpo de Bombeiros para questionar se haverá alguma ação para refrescar o público, como o uso de mangueiras para jogar água. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.