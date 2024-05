Guto fica pelado e impressiona com tamanho do dote em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta-feira (3), da novela "Família É Tudo" (Globo), Guto (Daniel Rangel) impressiona Lulu (Cris Vianna) ao aparecer pelado.

Tudo começa quando a mãe de Andrômeda (Ramille) vai até a pensão de Furtado (Claudio Torres Gonzaga) procurar por notícias da filha. Isso porque a neta de Frida (Arlete Salles) e Chicão (Gabriel Godoy) estão no interior sem sinal de celular.

Ao chegar no local, Lulu fica chocada ao encontrar Guto de toalha. "Tarado mirim? Não vai me dizer que você é irmão do Chicão?", pergunta a mulher.

O estagiário fica assustado com a visita inesperada. "Dona Lulu?! O que é que a senhora tá fazendo aqui?", questiona o jovem.

Nesse momento, o cachorro de Chicão passa e arranca a toalha do rapaz. "Maradona!", grita.

Lulu se impressiona ao ver Guto totalmente sem roupa. "Oh lá lá...", reage mostrando que gostou do que viu.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.