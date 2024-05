Fellipe reclama de divisão de camas na Mansão: 'Se finge de besta'

Fellipe Villas reclamou que alguns participantes estão dormindo nas camas da Mansão todos os dias em A Grande Conquista 2 (Record). Ele apontou que outros estão revezando para dormir no chão e no sofá.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em papo na sala, desabafou: "Eu dormi na cama ontem, vai ter gente dormindo na cama todos os dias. Eu estou só reparando... quando for falar comigo, aí vai ter".

O Conquisteiro insistiu e anunciou: "Estou vendo que tem gente dormindo na cama todo dia, se finge de besta, vai lá, deita na cama e dorme. Hoje vou dormir no sofá ou no chão, eu não vou falar nada, mas, quando vier falar comigo, vou jogar na cara".

A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 1ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 7692 votos 39,89% Baronesa 35,47% Bruno 24,65% Guipa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7692 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso