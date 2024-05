Som Brasil: Fábio Jr. canta com Sonza, Fafá de Belém e Pe. Fábio de Melo

Fábio Jr. contará com participações especiais de Luísa Sonza, Fafá de Belém e Padre Fábio de Melo no Som Brasil (Globo), que comemora seus 50 anos de carreira.

O músico falará, entre outros assuntos, de ex-namoradas como Maria Bethânia, e de sua mulher, Fernanda Pascucci. Fábio contará ainda histórias inéditas que viveu com outras personalidades.

Fábio Jr. se apresenta ao lado de Fafé de Belém no Som Brasil Imagem: Divulgação/Globo

Fábio abordará a fé, afirmando que não é algo necessariamente ligado a religião. "Um ato de fé é você trabalhar pela união das pessoas, e não com discórdia, por exemplo. Fé é o que temos que ter, como você vai praticar cada um pratica de um jeito."

O músico mostrará letras compostas nos anos 70 e nunca gravadas e contará histórias de sucessos como "Alma Gêmea". "Peninha escreveu, e o meu empresário da época me mostrou. Assim que vi, no começo, fiquei meio em dúvida, mas ainda assim gravei." A faixa está confirmada no programa, assim como "Pai", "Só Você" e "Caça e Caçador".

Fábio Jr. e Padre Fábio de Melo em gravação do Som Brasil Imagem: Divulgação/Globo

O Som Brasil especial de Fábio Jr. vai ao ar na próxima quarta-feira (22), depois de "Renascer" (Globo).