Fernanda e Pitel mostram cenário de novo programa das ex-BBBs

As ex-BBBs Fernanda e Pitel mostraram, na tarde desta quinta-feira (16) em uma rede social, o cenário do novo programa delas no Multishow.

O que aconteceu

Em um story no Instagram, Fernanda comentou que os seguidores iriam ver pela primeira vez o cenário com elas. "Agora é a hora certa. A hora mais esperada de nós duas para conhecer o nosso cenário, nosso espaço, nosso estúdio, onde a magia vai acontecer. Vocês vão ver junto comigo. Vocês fizeram igual. Olha ali, Pitel, a madeira".

Gente, eles fizeram igual. Vocês pegaram de lá? Vocês conseguiram arrancar de lá e trazer para cá? Fernanda

Em seguida, Fernanda ainda brincou com o chão desse quarto está limpo, diferentemente do que elas dormiam no quarto gnomo da casa do BBB 24. "Olha o chão, Pitel. Esse está limpo", comentou Fernanda.

No dia 24 de abril, o chefão da Globo, Amauri Soares confirmou que as duas ganhariam um programa na grade do Multishow em breve. O anúncio aconteceu durante o Nosso Festival, evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares em vídeo que circula nas redes sociais.

Fernanda e Pitel vão comandar um novo talk show, ambientado no lugar favorito das ex-sisters durante o confinamento: uma cama. De acordo com a Globo, as duas vão receber convidados para "um bate-papo divertido e cheio de dinâmicas".

O programa terá dez episódios e tem previsão de estreia ainda no primeiro semestre. As "Pitanda", como ficaram conhecidas, prometem levar toda sua desenvoltura e destempero para a atração. A direção é de Patrícia Cupello.