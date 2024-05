Estrelas de reality shows são acusadas em ação contra atividades de "finfluencers" no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - Estrelas de reality shows estão entre as nove pessoas acusadas no Reino Unido de promover esquemas de trading não autorizados no Instagram, na primeira ação contra os influencers de finanças, ou "finfluencers", afirmou nesta quinta-feira a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país.

Emmanuel Nwanze, de 30 anos, e Holly Thompson, de 33, ofereceram aconselhamento sobre a negociação de derivativos de moedas estrangeiras de alto risco por meio da plataforma de redes sociais entre maio de 2018 e abril de 2021, sem a licença obrigatória dos órgãos reguladores, informou a autoridade.

A FCA alega que Nwanze também chamou estrelas de reality shows e pagou Biggs Chris, Jamie Clayton, Lauren Goodger, Rebecca Gormley, Yazmin Oukhellou, Scott Timlin e Eva Zapico, com idades entre 25 e 37 anos, para promover o perfil @holly_fxtrends no Instagram, para seus milhões de seguidores.

Chris, Clayton e Gormley participaram do reality Love Island, enquanto que Goodger e Oukhellou são estrelas do "The Only Way is Essex". Somados, eles possuem 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin e Zapico são acusados de fazer comunicação ilegal de promoções financeiras, com pena de multa a dois anos de prisão.

Nwanze também foi acusado de gerir um esquema de investimentos não autorizado. Ele pode ser condenado a multa ou até dois anos de prisão.

A FCA pediu para que todos os que acreditaram neles e sofreram perdas entrem em contato com a autoridade. A Reuters não conseguiu identificar imediatamente os advogados dos envolvidos.

(Reportagem de Kirstin Ridley)