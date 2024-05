Após décadas de espera, Francis Ford Coppola leva "Megalopolis" para Cannes

Por Miranda Murray

CANNES (Reuters) - O lendário diretor Francis Ford Coppola encerrou nesta quinta-feira um capítulo de décadas na sua carreira, com a estreia em Cannes do seu longamente aguardado projeto “Megalopolis”, uma ficção científica épica com 138 minutos de duração e retirada da história romana. Com “Megalopolis”, o diretor vencedor do Oscar por “O Poderoso Chefão” concorre à Palma de Ouro pela primeira vez desde que "Apocalypse Now" conquistou o prêmio principal de Cannes, em 1979. Os críticos em geral não ficaram impressionados com a produção, mas muitos acharam que possui algum valor de entretenimento. O portal Vulture sintetizou a impressão geral com a seguinte manchete: “Megalopolis é um trabalho de absoluta loucura”, enquanto o Hollywood Reporter descreveu o filme como “uma loucura que não deixa de trazer certo fascínio”. Adam Driver interpreta Cesar Catilina, um arquiteto-cientista que pretende melhorar uma versão fictícia de Nova York, chamada Nova Roma, o que o coloca contra o prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que valoriza mais a autoridade e as instituições do que a mudança. Atestando o prestígio de Coppola, o elenco coadjuvante é bem abastecido, com nomes famosos como Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman. Quase tão épica quanto a produção foi a longa estrada percorrida por ela para chegar aos cinemas: Coppola começou a desenvolver o conceito do filme começo da década de 1980, trabalhando nele de forma improvisada nas décadas seguintes, com vários atores envolvidos. Ele afirmou que a inspiração para o roteiro foi a tentativa de golpe de Estado na Roma de 63 antes de Cristo feita pelo popular aristocrata Lucius Sergius Catiline, que também empresta o nome para o personagem de Driver.

Depois de quase ter desistido do projeto em 2007 por falta de apoio, o diretor decidiu reavivá-lo depois de completar 80 anos, após a pandemia. Para financiar a produção, ele precisou vender parte de seu negócio de vinhos. (Reportagem de Miranda Murray)