Ed Gama desabafa após um mês do fim do BBB 24: 'Tomei muito hate'

Ed Gama, 34, foi um dos apresentadores do Mesacast do BBB 24 e, ao lado de Thaís Fersoza, comandou o Bate-Papo BBB na temporada deste ano. Após um mês do fim do reality show, ele desabafou que tomou muito hate nesses meses.

O que aconteceu

Apaixonado pelo reality show, ele contou que precisou buscar um distanciamento e ser imparcial com os participantes, após a eliminação dos ex-BBBs, quando entrevistava cada um que passava pelo estúdio, disse ele para uma entrevista ao Gshow. "Confesso que é muito difícil você assistir sem escolher um favorito, então fiz um esforço absurdo para não ficar com ranço de ninguém, não julgar muito", disse.

Ele contou como surgiu o convite para apresentar o Bate-Papo BBB. "Assisto ao BBB desde sempre e, de tanto ver, comecei a fazer conteúdo nas minhas redes sociais. Levei a sério durante a pandemia, já que não tinha nada pra fazer. Sempre rolou esse flerte e aí este ano veio o convite e foi demais", contou ele.

No entanto, não foi só flores. O humorista afirmou que recebeu muitas mensagens ofensivas durante esse tempo. "Eu fui o 27º participante da casa! Tomei hate o tempo todo!".

Tenho uma filosofia que é de não me levar muito a sério, mas a quantidade assustou. Quando você vê, tem cem pessoas te xingando, posta uma foto e tem mil pessoas te xingando. Ed Gama

Porém, ele tentou tirar proveito até mesmo dessa situação. "Eu me diverti com o hate também, ri de muitas coisas, sempre tem alguém dando pitaco, me coloquei à prova e consegui sair vitorioso. Hoje recebo mensagem de gente que me tacou hate, mas depois me procurou para se desculpar", finalizou.