Na Zona de Risco, Guipa desabafa com Cel: 'Não sou prioridade'

Guipa desabafou com Cel sobre sua trajetória em A Grande Conquista 2 (Record) e a ida à primeira Zona de Risco da Mansão.

O que aconteceu

O radialista comentou sobre a Zona de Risco: "Se eu tiver acertado mais do que errado, que eu permaneça, porque isso aqui, para mim, é um prêmio. Quero ficar mais sem ser o errado da história, sendo um cara que erra, mas que reconhece e busca evolução. Se tem um cara que tem dificuldade de ficar num ambiente como esse sou eu por vários motivos, por conta da minha hiperatividade, da minha crise de ansiedade. Para mim, está sendo uma luta constante".

Cel apontou que o jornalista tinha aliados, mas ele recusou: "Nada, sou eu e eu. Os meus aliados são aliados de outras pessoas e eu não sou prioridade. Vim para cá sozinho e, se tiver que ficar sozinho, vou ficar. Nunca gostei dessa ideia de grupo, de panela, estou falando da vida mesmo".

Guipa também duvidou da bondade de algumas pessoas no reality: "As pessoas fazem questão de se aproximar de alguém que esteja sofrendo ou passando por uma dificuldade no intuito de fazer take, ou pregar a palavra do bem. Isso para mim não funciona, funciona um negócio natural. Não estou invadindo seu espaço, mas estou aqui".

O radialista ainda aconselhou Cel sobre como se posicionar em dinâmicas ao vivo: "Rachel está aqui [frente], o público está atrás da televisão, f*da-se o que está acontecendo aqui [lateral]. Televisão está ali, foco é ali. Nada nem ninguém pode tirar a sua concentração porque é um jogo e você precisa dar o recado. Esquece aqui [quem está do lado]".

Por fim, relembrou como começou seu desentendimento com Bruno: "Começou quando o Bruno entrou numa história que não era dele, era do Rambo, alegando que eu tinha falado da Taty. Com a maior bondade do mundo, fui inocente, acreditei que ele estava falando de algo que foi dito aqui, na Mansão".

