A Grande Conquista: Prova de hoje definirá novos Donos por memória e sorte

A Grande Conquista 2 (Record) recomeça o seu ciclo hoje (16) com uma dinâmica que definirá os novos Donos da Mansão.

O que aconteceu

Após a eliminação prevista para hoje (16), o reality fará uma prova para definir os próximos Donos. A dinâmica começa na madrugada e será exibida no programa de amanhã (17).

A dinâmica que definirá os novos Donos se chama "Troca de Poder" e envolverá memória e sorte. Os participantes precisarão localizar as pirâmides nas cores corretas posicionadas em uma estante e torcer para que somem um peso maior do que o de seus adversários. O jogador que somar mais peso com as pirâmides será o Dono da Mansão.

Após a prova, o vencedor escolherá o segundo Dono. A dupla dormirá na suíte exclusiva e poderá receber convidados, bem como indicar um participante para a próxima Zona de Risco. Por outro lado, eles serão alvo da votação de seus adversários.

