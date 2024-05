Atriz de 'Bridgerton' pediu cena nua contra body shaming: 'Empoderador'

Nicola Coughlan, 37, em entrevista à revista Radio Times:

A atriz contou que pediu para fazer cena "bem nua" contra ataques ao seu corpo. "Há uma na qual apareço bem nua em frente às câmeras e foi ideia minha, minha escolha"

Ela considera as cenas nuas e de sexo emponderadoras. "Eu senti que seria o maior 'vá se f****' para todas as conversas em torno do meu corpo. Foi maravilhosamente empoderador. Já tendo visto essas cenas, fiquei muito orgulhosa delas".