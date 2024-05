A Grande Conquista: Manoelzinho ameaça colocar quem brigar na Zona de Risco

Manoelzinho compartilhou seus critérios para a próxima Zona de Risco de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

O Dono da Casa Laranja reuniu os moradores e afirmou que vai indicar quem brigar para a 4ª Zona de Risco.

Manoelzinho: "Eu sei que todo mundo é interessado em saber sobre isto. A minha Zona de Risco, honestamente falando, tem alguns nomes pré-definidos. Mas tem muita gente que não está nela, e eu vou colocar de acordo com o comportamento das pessoas".

Manoelzinho: "Aqui é um jogo de comportamento. Eu falei ontem que, de fato, eu não quero, enquanto eu seja Dono, que tenha briga aqui dentro da casa. Porque traz um espírito muito negativo para a casa".

Manoelzinho: "Quer brigar? Vá lá para o pátio. Faça como os outros estão fazendo. Faça como a Liziane fez, pegando o rodo lá na Casa Azul e televisionando ali na câmera grande - é até maior, aquela câmera. Então não faça aqui, porque quebra todo o espírito de paz. Quer brigar? Tá bom, para aqui, vamos terminar de se matar ali [fora]. É mais interessante até para as outras pessoas verem também".

