Kaio se desentende com Liziane e cita 'privilégio' em A Grande Conquista

Kaio Perroni e Liziane Gutierrez tiveram um atrito por causa de um edredom em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Kaio apontou que Lizi, Michelle Heiden e Claudia Baronesa revezam apenas entre si um canto do quarto com edredom para dormir. Lizi se irritou e questionou se Kaio mostraria o mesmo incômodo com as outras pessoas que "marcam território" e guardam edredom.

Liziane: "Você só vai em certas pessoas e em outras não".

Kaio: "É fácil apontar que tal pessoa tem privilégio, quando, na verdade, vocês também demarcaram uma área para vocês. Aconteceu. (...) Assim como outras pessoas seguraram [o edredom para elas], vocês também seguraram".

Manoelzinho, Dono da Casa Laranja, interveio e propôs uma solução.

Manoelzinho: "O Kaio foi designado para realizar a limpeza com os meninos. Ele vai recolher todos [os edredons], vou colocar no quarto, e, quando a pessoa for dormir, ela me pede e eu dou para a pessoa o material para dormir. Porque aí, se ocorrer alguma injustiça, vocês vão conflitar diretamente comigo para não ter atrito na casa entre vocês".

