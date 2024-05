Anitta declina convite do Met Gala para ir ao show de Madonna: 'Histórico'

Anitta confirmou que não comparecerá no Met Gala deste ano para estar no show gratuito de Madonna, no Rio de Janeiro, no dia 4.

O que aconteceu

Cantora carioca disse em entrevista que vai ao show de Madonna por ser um momento histórico para o país. "Estive no Met Gala três vezes, foi tão bom, eu quero estar de volta no próximo ano. Mas, este ano, Madonna vai fazer um show no Brasil, no final de sua turnê [Celebration Tour], na Praia de Copacabana, para milhares de pessoas."

Nós temos uma música juntas em português, um funk, em seu álbum [Madame X]. E, quando eu recebi o convite, eu fiquei: 'eu definitivamente tenho que ir'. Isso é muito histórico para o meu país. É a único assunto no Brasil. É muito importante estar lá nesse momento.

Anitta

Como vai ser o show

Será o maior show da turnê e, por isso, espera-se que o setlist seja ampliado. O que se sabe é que Madonna ficará em torno de duas horas no palco. Os organizadores já afirmaram que a apresentação deve ter duas ou três canções a mais.

A performance é dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

Show contará com participações de artistas brasileiros como a popstar Anitta. Conforme noticiado pelo colunista de Splash Lucas Pasin, Anitta não deve cantar com Madonna, mas participará do show. A princípio, a cantora chegou a negar a possibilidade de participação, mas conseguiu mudar a agenda para marcar presença no show histórico.

Tudo indica que Pabllo Vittar também participará do momento em que, tradicionalmente na turnê, Madonna monta um time de jurados para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue", segundo Lucas Pasin. O cantor Ricky Martin, por exemplo, já surgiu de surpresa em um show da diva pop, nos Estados Unidos, para desempenhar esse papel.

Confira possível setlist