A Grande Conquista: Geni é a mais votada para ir para Mansão, diz parcial

A 3ª Zona de Risco de A Grande Conquista (Record) foi formada com 30 pessoas. Nesta quinta-feira (2), 19 pessoas deixarão a Vila. Desse grupo, 17 serão eliminadas e as duas mais votadas irão para a Mansão. Segundo a parcial UOL, Geni Grohalski e Dani Bavoso devem avançar para a Mansão.

O que diz a enquete

Às 18h, Geni Grohalski (14,91%) e Dani Bavoso (13,27%) eram as mais votadas. As duas estão salvas e devem ir direto para a Mansão.

Taty Pink (10,07%), Lucas de Albú (9,02%) e Guipa (6,92%) apareciam logo em seguida como mais votados para voltar da berlinda. Além deles, Lippe Rodrigues, Bifão, Ste Carvalho, Heitor Ximenes, Liziane Gutierrez, Madshow, Claudia Baronesa e Carolina Roland também devem ser salvos.

Luciana Mirihad (0,12%), Jessica Marisol (0,13%) e Hanny Boni (0,16%) tinham o menor número de votos a seu favor. Elas devem ser eliminadas, assim como Vinicius Venturini, Wellen Rocha, Fabio Gotinjo, Cibelle, Michelle, Nadya França, Cacau Luz, Preta Praiana, Amandinha, Brunna Bernardy, Rambo, Bruno Cardoso, Vanessa e Bruninho Mano.

