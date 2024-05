Belo desabafa sobre separação de Gracyanne Barbosa: 'Ainda não estou bem'

Belo, 50, desabafou sobre a sua separação de Gracyanne Barbosa, 40. O cantor admitiu que não está bem com o fim do casamento.

O que aconteceu

Em entrevista no The Noite (SBT), o cantor falou do anúncio da separação em meio ao início da turnê do Soweto. O relacionamento chegou ao fim após 16 anos. "Um momento bonito que estava vivendo e ao mesmo tempo triste. Foram 16 anos. A gente vai levar", disse ele.

Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte... passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu.

No primeiro show do Soweto, quando chorou em "Reiventar", ele contou por que não conteve as emoções. "Ali, a gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio, com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento. Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo".

O cantor explicou que não resistiu e se emocionou em cima do palco, já que suas músicas falam sobre relacionamentos. "Sou um cantor muito romântico, falo das coisas do amor, do coração. Sempre lidei muito com a minha verdade. Meu público tem uma identificação muito direta comigo, porque não consigo disfarçar se estiver passando por qualquer tipo de problema. Sempre levo isso para o palco".