Entenda por que Christina Rocha deixou o SBT após saída do Tá na Hora; veja vídeo

Christina Rocha encerrou o contrato com o SBT, conforme divulgado à imprensa pela emissora na quinta-feira, 2. A apresentadora havia pedido para deixar o programa policial 'Tá na Hora', que assumiu em março, após 15 anos à frente do programa 'Casos de Família'. A atração chegou ao fim no ano passado.

"O SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", afirma o comunicado da emissora. "O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", conclui o texto.

A apresentadora já estava afastada do Tá na Hora desde o começo de abril, alegando problemas familiares. No dia 12 de abril, ela comunicou a morte do cunhado nas redes sociais. No dia 17, a emissora informou que Christina seria substituída por Márcia Dantas por tempo indeterminado.

"Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um familiar", constava a nota divulgada pela emissora na ocasião.

Em um vídeo publicado em seu Instagram na tarde desta quinta, após o anúncio da emissora, Christina explicou o motivo de sua saída. "Começou tudo lá atrás, no ano passado, quando o Casos de Família saiu do ar", disse ela. Segundo a apresentadora, mesmo antes da estreia do Tá na Hora, foi sentindo que o projeto não combinava com seu perfil de trabalho, mais voltado para o entretenimento, e informou à direção da emissora, que insistiu que ela continuasse no projeto.

Ela prossegue: "Eu já sabia, mas eu tentei fazer nas primeiras semanas. Nesse meio tempo, eu sempre falando: 'Não é isso que eu quero. Não é isso o meu perfil. Eu gosto de gente. Eu sou do entretenimento. Gosto de plateia. Gosto de dar bronca, dar risada. Não é para mim'. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não ame. Eu sou inteira e sincera", disse Christina.

"A gente tem que ser feliz. E eu não estava feliz", conta. Após Christina informar ao SBT que não queria continuar no comando do programa, a emissora teria dito "que não era interessante para o SBT me manter lá sem ter um projeto a curto prazo".

"Estou animadíssima para novos projetos, novas coisas, novos programas", completou a apresentadora, que diz estar orgulhosa pela decisão. Veja o vídeo completo aqui!

Christina Rocha iniciou sua trajetória como modelo e atriz. Estreou na televisão em 1980, na extinta TV Tupi. Entrou para o SBT em 1981 e, na emissora, comandou diversos programas, entre eles 'Show da Tarde', 'Aqui Agora' e 'Alô Christina'. Em 2009, participou da reformulação do 'Casos de Família', sucesso do SBT, comandando a atração por 15 anos.