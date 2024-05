Datena diz estar bem após passar por cirurgia: 'Nada importante'

José Luiz Datena, 66, confirmou a Splash que passou por cirurgia nesta quinta-feira (2) e está em repouso, na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O que aconteceu

Procedimento cirúrgico: Splash confirmou diretamente com o apresentador do Brasil Urgente a realização de uma cirurgia.

Acabei de fazer uma cirurgia, cara. Estou na UTI do Sírio e tô bem. Datena

Qual foi a cirurgia? Indagado sobre qual a cirurgia realizada, Datena afirmou que no momento certo irá se manifestar, mas avisou que não há motivo para preocupação. "Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante.

Tempo fora do ar: o apresentador comandou o Brasil Urgente pela última vez no último dia 29 de abril. Desde então, o apresentador Joel Miranda, filho primogênito de Datena, está à frente do jornalístico da Band.

"Não temos essa informação": a reportagem procurou a equipe de comunicação da Band e a assessoria do Hospital Sírio-Libanês, mas ambas informaram não ter conhecimento nem da internação de Datena.