Buba fica com José Augusto em 'Renascer'? Casal ganha torcida nas redes

No capítulo de quinta-feira (2), do remake de "Renascer" (Globo), José Augusto (Renan Monteiro) se declarou para Buba (Gabriela Medeiros) e ganhou torcida de uma parte dos fãs da novela nas redes sociais.

O que aconteceu

O irmão de João Pedro (Juan Paiva) disse o quanto acha a amiga de Teca (Lívia Silva) uma mulher incrível. "Você é uma mulher linda, a mulher mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida e se meu pai não enxergar isso, Buba, o problema é todinho dele", falou.

Logo depois, Buba flagrou o médico dando um fora em Ritinha (Mell Muzzillo) e dizendo que gosta de outra pessoa. Mas a psicóloga descartou a possibilidade de um romance com Zé Augusto. "Eu não estou preparada", afirmou ela.

No X (antigo Twitter) o casal já ganhou uma grande torcida. "Zé Augusto se declarando pra Buba! Que fofo!", afirmou uma internauta. "Que lenga lenga esse da Buba e do José Augusto fiquem logo", disse outro fã querendo ver o beijo o mais rápido possível

Há quem prefira José Augusto com Ritinha. "Muito mais a favor do Zé Augusto ficar com a Ritinha do que a Buba", opinou uma telespectadora. "Tira a Buba da novela e deixa a Ritinha com Zé Augusto, faz muito mais sentido eles dois", escreveu um segundo.

José Augusto e Buba ficarão juntos? Sim, a primeira noite de amor do casal acontecerá logo após Buba visitar os pais. Muito abalada com o encontro, a psicóloga será consolada por José Augusto. Os dois fazem sexo e iniciam um romance.

buba sempre teve tão pouco, que quando encontrou o Venâncio achou que fosse amor as migalhas de afeto que ele dava a ela. Mesmo com as inúmeras vezes em que ele foi desrespeitoso com ela. Por isso acho bonito a forma como ela conhece o verdadeiro amor com o Augusto. #renascer pic.twitter.com/QuqI7NeIjm -- Letícia ? (@endistann) May 3, 2024

Alguém me explica como a Buba não lascou um beijão na boca do Zé Augusto? Este homem está ardendo de amor por ela, pelo amor de Deus !!!! #Renascer pic.twitter.com/OHtaRqCgR1 -- rai (@rslfiless) May 3, 2024

Zé Augusto se declarando pra Buba!! Que fofo!! #Renascer pic.twitter.com/UBQgNqBbHr -- Amanda Alves (@amanditissima) May 3, 2024

Muito mais a favor do ze augusto ficar com a Ritinha do que a buba q nossa mds eu não suporto ela mais, mt insossa desde sempre -- wtf are we talking for (@seayasoon_) May 3, 2024

ai gente tira a buba da novela e deixa a ritinha com zé augusto pelo amor de Deus faz mt mais sentido eles dois #Renascer -- lari Inocêncio (@cadelanoveleira) May 3, 2024

e quando o primeiro beijo de buba e zé augusto acontecer ao som de eu não sei dançar #renascer pic.twitter.com/ZRQAhcPoG5 -- jão (@televijao) May 3, 2024

zé augusto pra buba: você é uma mulher linda, a mulher mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida.. e se meu pai não enxergar isso, buba, o problema é todinho dele



ele tá muito apaixonado #Renascer

pic.twitter.com/MdD52WeH9H -- pati (@paticomentts) May 3, 2024

que lenga lenga esse da buba e do josé augusto fiquem logo porra #Renascer pic.twitter.com/YK75Q4pW1v -- Ms. Garrel (@obliviane) May 3, 2024