Kadu Rodrigues sobre Grande Conquista: 'Não me arrependo, mas não voltaria'

O assessor Kadu Rodrigues, 35, concedeu entrevista à edição desta quinta-feira (2) do programa Central Splash. Ele recordou sua breve participação pelo reality show A Grande Conquista (Record), no qual permaneceu por apenas cinco dias.

Kadu admitiu que a experiência de competir no programa comandado por Rachel Sheherazade, 50, não foi nada agradável. "Foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Do lugar para dormir até a água para beber, a comida, parece que tudo o que tem lá dentro foi feito para dar problema, para as pessoas brigarem. Desde o momento em que entrei ali, já queria voltar para casa."

O 'trauma' parece ter sido tão grande que Kadu afirma não pretender repetir a investida tão cedo. "Não me voltaria de jeito nenhum [a participar de um reality show], em nenhuma hipótese. Não me arrependo de nada do que eu faço, mas, se pudesse escolher hoje, não iria."

Ele também recordou o conselho que recebeu de Deolane Bezerra, 36, - uma de suas clientes mais famosas - antes de se unir ao confinamento. "Quando decidi entrar no programa, uma das pessoas que mais pensei que fosse ficar contra era ela. Não que ela tenha me incentivado a ir, mas disse: 'Tem certeza? Então, se for, vai para ganhar'."

Kerline: Davi passa a sensação de que quer voltar a ser anônimo

Davi Brito, 21, foi clicado em um restaurante na noite de terça-feira (30) ao lado da influenciadora Bárbara Contreras, 22. Descontente com a repercussão do flagra, o baiano abriu uma live no Instagram e pediu às pessoas que parem de cuidar de sua vida.

Kerline Cardoso entende que, se pudesse, o ex-companheiro de Mani Reggo abriria mão da fama que adquiriu através do reality da Globo. "Tenho a sensação não de que ele queira voltar à vida que tinha antes, mas de que quer ficar invisível e apenas seguir a vida. Como se quisesse virar anônimo de novo. Ele vai ter que aguentar o rojão agora ou sumir - o que não seria legal."