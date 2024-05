Ju Paes diz que fugiu de casa para ir ao show da Madonna: 'Vi a calcinha'

Juliana Paes, 45, contou que fugiu de casa pela primeira vez para assistir ao show da Madonna. A atriz disse que acabou vendo a calcinha da rainha do Pop.

O que aconteceu

Em um vídeo divulgado no Instagram, a atriz contou como conseguiu ir ao show. "Eu vi a calcinha da Madonna. Primeira vez que fugi de casa. Eu fui escondida da minha mãe", iniciou ela. Ela afirmou que conseguiu juntar dinheiro para ir ao show quando economizava no lanche e pedia para seus familiares.

No show, ela contou onde conseguiu ficar para ver a cantora. "Cheguei e fiquei colada no alambrado. Minha mãe tinha medo e preocupação. Eu apaixonada pela Madonna".

A atriz lembra a emoção de assistir ao show da rainha do Pop. "Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi caindo a noite, eu tive que contar para minha mãe. Liguei do orelhão. Estava ficando tarde e ela ia começar a me procurar. Falei: 'Mãe, eu estou aqui no show da Madonna'. E ela: 'O quê? Volta para casa!'. Eu respondi que não tinha como. Tudo isso eu vi, bem pertinho".