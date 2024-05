Jey Jey é acusada de esconder comida e se revolta em A Grande Conquista

MC Jey Jey foi criticada por Thiago Luz e outros participantes hoje em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

MC Jey Jey se revoltou com Thiago Luz, Dono da Casa Azul, e Jonas. Os conquisteiros a acusaram de esconder limão, ao que ela garantiu que foi apenas uma brincadeira e que havia comunicado para Jonas.

Thiago: "Quem quiser pegar para comer, não tem problema nenhum. Só não pode esconder comida nessa casa".

Jey Jey: "Eu não escondi. Eu já falei que estava brincando".

Thiago: "E isso é brincadeira que se faça?".

Jey Jey: "Ele [Jonas] falou que estava com dor na garganta. E aí eu falei: 'tem um limão lá em cima'. Que eu tinha botado [lá]".

Thiago: "Por quê?".

Jey Jey: "Porque eu estava brincando, já falei. Hoje de manhã, ele falou: 'eu achei um limão ali'. Como se eu não tivesse contado".

Jonas rebateu a versão de Jey Jey, e ela o acusou de estar mentindo. Os dois trocaram farpas.

Jonas: "Para de se fazer!".

Jey Jey: "Eu não estou me fazendo. Você mentiu naquela hora falando que você achou o limão! Não achou, não".

