Planet Hemp anuncia 'show histórico' com participação de Pitty

O Planet Hemp vai gravar DVD no dia 11 de julho de 2024 no Espaço Unimed, em São Paulo.

O que aconteceu

"Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça", título do projeto, conta com as participações especiais de Pitty, BaianaSystem, Major RD, Rodrigo Lima (vocalista da banda Dead Fish) e Tropkillaz. Outros nomes ainda serão anunciados.

Show quer mostrar "essência" da banda e a luta em defesa da legalização da maconha. "Indo de encontro ao nosso último disco 'Jardineiros', nossa ideia é criar o nosso próprio Jardim Suspenso da Babilônia, afinal de contas, o futuro é cannabico", explica Marcelo D2, em texto enviado à imprensa.

Desde que a gente voltou à ativa, percebemos que a molecada domina a platéia dos shows, de forma brutal e inconteste. Muita gente que foi barrada nas antigas por ser menor de idade; gente que cresceu ouvindo falar da banda, e que nem tinha perspectiva alguma de poder conferir ao vivo BNegão

Planet Hemp confirma show em SP Imagem: @anendfor/Divulgação

Grupo foi anunciado recentemente como uma das atrações do Rock in Rio. O Planet se apresentará ao lado de Pitty no Palco Sunset. A banda participou da reedição do álbum da cantora "Admirável Chip Novo".

Data: 11/07

Local: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 - São Paulo)

Horário: 21h30