Bruno Mars anuncia quatro shows no Brasil em outubro

Bruno Mars volta ao Brasil em outubro para uma pequena turnê pelo país.

O músico se apresentará no Rio de Janeiro (4, São Paulo (8 e 9) e Brasília (17). Os shows acontecerão, respectivamente, no Engenhão, MorumBIS e Estádio Mané Garrincha.

Os ingressos vão de R$ 235 (arquibancada, meia-entrada, São Paulo) a R$ 1250 (pista premium, inteira, em todas as cidades). Clientes Santander terão acesso à pré-venda exclusiva.

A pré-venda exclusiva para Clientes Santander acontece nos dias 6 e 7 de maio. A pré-venda para São Paulo começará às 9h, enquanto a pré-venda para Rio de Janeiro e Brasília começará às 11h, no site oficial da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

A venda geral começa no dia 8 de maio. A venda para São Paulo começa às 9h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial. Para Rio e Brasília, as vendas começam às 11h no site da Ticketmaster e 13h na bilheteria oficial.