Mulher Melão diz ter recebido proposta de R$ 25 mil para 'encarnar' Madonna

Renata Frisson, a Mulher Melão, também está faturando com a vinda de Madonna ao Brasil.

O que aconteceu

Melão recebeu propostas de R$ 10 mil a R$ 25 mil para incorporar a artista pop norte-americana. Em entrevista à Quem, ela contou que alguns assinantes no OnlyFans pediram para ela realizar essa fantasia.

"Quatro assinantes já me pediram para fazer performance vestida de Madonna. Um queria só que eu cantasse 'Like a Virgin'. Outro pediu para eu dançar e outros dois queriam o pacote completo. Eu fiz a 'Material Girl' e me joguei, né", declarou.

A beldade afirmou que sente prazer em realizar os pedidos e desejos dos assinantes. "Me divirto com os pedidos e adoro realizar as fantasias. Só tenho que agradecer por ter fãs tão maravilhosos que me fazer viver todo dia uma nova fantasia. É maravilhoso viver nesse mundo lúdico, cheio de prazer".

Madonna está no Rio de Janeiro para fazer um mega show de encerramento da Celebration Tour na praia de Copacabana. O show será aberto ao público, com expectativa de atrair mais de um milhão de pessoas.