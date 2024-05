O que falta ser resolvido no último capítulo de 'Paraíso Tropical'?

Na sexta-feira (3), vai ao ar o último capítulo da reprise de "Paraíso Tropical" (Globo) no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A morte de Jader

O cafetão morre no capítulo final. Após ser desmascarado como cúmplice de Olavo (Wagner Moura), o pai biológico de Joana (Fernanda Machado) e o amante de Bebel (Camila Pitanga) são perseguidos pela polícia.

O irmão de Ivan (Bruno Gagliasso) consegue fugir, mas Jader é atingido por tiros. Ele morre na ambulância.

Jader (Chico Diaz) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globo

Bebel perde o bebê

Grávida de Olavo, mas fingindo que o filho de Antenor (Tony Ramos), Bebel também é desmascarada. Durante a fuga, ela cai e perde o bebê.

Anos depois, após sair da cadeia, a prostituta vira amante de um político. Em sua última cena, ela surge em sabatina de uma CPI que investiga seu envolvimento como laranja de uma operação.

Bebel (Camila Pitanga) no último capítulo de 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução

Quem matou Taís?

Olavo é revelado como o assassino de Taís (Alessandra Negrini). Além disso, ele também é culpado pela morte de Lutero (Edwin Luisi) e os atentados contra Marion (Vera Holtz) e Antenor.

A motivação de todos esses crimes era a herança do tio. Olavo sabia que o irmão era filho biológico de Antenor. Sendo assim, ele queria matar o marido de Lúcia (Gloria Pires), sua mãe e seu irmão para ser o único herdeiro da fortuna. Taís descobriu seu plano e por isso foi assassinada.

Morte misteriosa de Taís (Alessandra Negrini) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/TV Globo

Ivan e Olavo morrem

Após ser revelado como o assassino, o amante de Bebel troca tiros com o irmão. Com isso, Olavo e Ivan morrem.

Antenor fica sabendo que o caçula de Marion é seu herdeiro minutos antes de vê-lo morrer. O empresário chora a morte do filho que acabou de descobrir.

Antenor (Tony Ramos) chora a morte de Ivan (Bruno Gagliasso) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globo

Camila fica com Fred ou Mateus?

Após terminar o casamento com Fred (Paulo Vilhena), Camila (Patrícia Werneck) engatou um romance com Mateus (Gustavo Falcão). Porém, no capítulo final, a filha de Leni (Beth Goulart) percebe que amava de verdade o ex-marido e os dois reatam.

Mateus não termina "Paraíso Tropical" sozinho. No reta final, uma nova personagem aparece para ficar com o filho de Lúcia. Ela é a jornalista Sônia, interpretada por Mariana Ximenes em uma participação especial.

Mateus (Gustavo Leão) e Sônia (Mariana Ximenes) no último capítulo de 'Paraíso Tropical' Imagem: Divulgação/Globo

Lúcia e Antenor ficam juntos?

Após pressão de Paula (Alessandra Negrini), Jarbas confessa que trocou o exame de DNA do filho de Bebel a mando de Olavo. Com isso, Lúcia fica sabendo que seu marido não engravidou a prostitua.

Depois de tudo resolvido, a mãe de Matheus procura Antenor. Ela confessa que está esperando um bebê e o casal tem um final feliz juntos.

Lúcia (Gloria Pires) e Antenor (Tony Ramos) em 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/Globo

O final feliz de Paula e Daniel

Logo após a morte de Olavo e a resolução de todas as maldades do vilão, Paula e Daniel conseguem a tão sonhada paz. Os dois curtem o casamento e têm um final apaixonado.

Paula e Daniel têm duas filhas. As meninas são gêmeas, assim como sua mãe e a tia Taís.