Chuva de meteoros Líridas terá pico na segunda (22); entenda o fenômeno

A chuva de meteoros Líridas, que acontece todo ano neste mês, atingirá seu pico nesta segunda (22). Ou seja, existe a chance de mais luzes cruzarem o céu a partir desse momento. O fenômeno costuma acontecer entre os dias 16 e 29 de abril.

O brilho da Lua quase cheia que aparecerá na mesma noite pode dificultar a visualização dos rastros luminosos, mas isso não está 100% descartado.

Ao contrário de um eclipse solar (visto recentemente nos céus do Canadá, Estados Unidos e México), não é necessário nenhum equipamento especial, como óculos com proteção contra raios UV, para ter chances de observar uma passagem de meteoros.

Basta que as condições meteorológicas estejam favoráveis e o local esteja o mais escuro possível. A Líridas costuma ser mais intensa no Hemisfério Norte, onde passam entre 10 e 20 meteoros por hora.

No Brasil, quanto mais ao norte a pessoa estiver, maior chance terá de acompanhá-la.

O que é a Líridas

Os rastros luminosos são gerados por resquícios do cometa Thatcher (C/1861 G1), que orbita o Sol a cada 415 anos.

Ao cruzar essa órbita durante o movimento que realiza ao redor do Sol, a Terra fica mais próxima da trilha de pequenas rochas e poeira espacial deixadas pelo Thatcher em passagens anteriores.

Quando esses fragmentos entram na atmosfera do nosso planeta em altíssima velocidade, gera-se o fenômeno luminoso - os maiores e mais brilhantes são chamados de bólidos. Os que explodem no céu, iluminando o entorno com luz branca ou colorida, são conhecidos como bolas de fogo (fireballs).

Em geral, os meteoros são inofensivos. Os fragmentos espaciais se desintegram antes de atingir o solo. Contudo, quando eles resistem ao processo e cai no chão, são chamados de meteoritos.

Como acompanhar

Procure um local sem poluição luminosa e, a partir das 3h (horário de Brasília), olhe em direção ao norte.

A constelação de Lira, considerada o radiante (ponto onde os meteoros aparentam convergir), já terá despontado no horizonte. Procure, então, por Vega, sua estrela mais brilhante.

Um app de observação pode ajudar a encontrar o ponto (Stellarium, Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou Sky).

Dicas de observação

Deite-se ou sente em uma cadeira (como uma de praia) e proteja-se do frio; Olhe para o céu noturno por cerca de 20 minutos antes de procurar o local exato - esse é o tempo que seus olhos precisam para se acostumar com o céu noturno e diferenciar a luminosidade dos diferentes corpos celestes (estrelas, planetas, meteoros); Os meteoros vão aparentar convergir ao redor da constelação, mas podem surgir de qualquer lugar nesta região do céu;

*Com conteúdo publicado em 15/04/2023 e informações do Earthsky.