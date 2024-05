Quem é o empresário de Madonna, Guy Oseary, que é casado com brasileira?

Madonna, 65, viajou com uma grande equipe para o Rio de Janeiro. Um deles é Guy Oseary, 51, empresário da rainha do pop e que tem uma relação com o Brasil.

Quem é?

O empresário mantém um relacionamento com a modelo brasileira Michelle Alves desde 2006. Em 2017, o casal oficializou a união com uma festa de casamento na mansão de Angélica e Luciano Huck no Joá, no Rio, e casamento no Cristo Redentor. Os dois têm quatro filhos.

O empresário é israelnse e se naturalizou americano. Ele se mudou com a família ainda criança para Los Angeles, nos Estados Undidos. Ele estou na escola Beverly Hills High School e no Ensino Médico começou a trabalhar na indústria musical.

Guy Oseary e Michelle Alves em primeira foto compartilhada por ele do casamento Imagem: Reprodução/Instagram/guyoseary

Início da carreira na indústria musical. Aos 17 anos, ele se tornou estagiário da gravadora Maverick, parceria já com Madonna, produtores e a Warner. Dois anos depois, Guy foi contratado como diretor de artistas e repertório. Nessa época, ele trabalhou com artistas como Alanis Morissette, Paul Oakenfold e The Prodigy.

Empresário de Madonna. Foi em 2004 que Guy assumiu a carreira da rainha do pop. Ele também tem na bagagem gerenciamento da banda U2.

Além da carreira como empresário, ele virou escritor. Guy escreveu quatro livros, como um sobre judeus na música e outro de relatos do sucesso de amigos famosos.

Sociedade e investimento em empresas. Ele mantém uma sociedade com Ashton Kutcher e o bilionário Ron Burkle em uma empresa de investimentos, a A-Grade Investments, é sócio ao lado de Madonna da rede de academias Hardy Candy Fitness e da marca de lifestyle Truth of Dare e tem um percentual em companhais como Airbnb, Shazam, Spotify e Uber.

Antes de ser empresário, ele pensou em ser ator. Guy fez pequenas participações nos filmes "As Panteras Detonando" e "Zohan: Um Agente Bom de Corte".