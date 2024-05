Madonna: quiosques que ficam atrás do palco têm queda de 90% das vendas

Enquanto comerciantes reservam espaços nos seus quiosques por mais de R$ 1.000 para fãs de Madonna terem conforto para assistir ao show da diva nas areias de Copacabana, donos de dois restaurantes dispostos atrás da estrutura estão sofrendo com as vendas.

Como há grandes tapumes fechando a visão do palco e do backstage, os quiosques Deck Zero Nove e Chopp Brahma ficaram sem nenhuma vista e antes mesmo do grande evento de sábado já sentem o prejuízo.

"O faturamento de 100% caiu pra 10% por causa do tapume. Mas todo show que acontece aqui nos prejudica mesmo", afirma um dos funcionários dos quiosques.

Para se ter uma ideia do prejuízo, esses estabelecimentos lotam no Réveillon, com reservas a R$ 2.000 por pessoa.

Ao lado, no quiosque Chopp Brahma, a situação é a mesma. Não houve busca ainda, mas os funcionários contam que no sábado vão disponibilizar reserva a R$ 50 por pessoa.

"No Réveillon a gente reservou por R$ 1.800", comparou uma funcionária.

Quiosque em Copacabana sofre com show de Madonna no Rio Imagem: Luiza Souto/Splash

Outros quiosques lucram com show

Enquanto isso, os estabelecimentos dispostos ao longo da orla, até o palco, já estão quase lotados, com reservas que variam de R$ 250 a R$ 1.500.

No Tony Ibiza, no Leme, a reserva está a R$ 300 por pessoa, revertidos em consumação. Segundo a gerente Dulce Alves, o quiosque será gradeado para dar mais segurança aos clientes.

Mais à frente, no Samba Social Clube, o cliente consegue lugar a R$ 250, sendo metade de consumação. O local ainda terá um segurança, além de grade.

Conforme vai chegando perto do palco, o valor aumenta. No Quiosque Morena, a reserva está a R$ 600, sendo R$ 200 para consumação. Mais da metade já está ocupada, segundo o gerente Ícaro. O valor aumentará para R$ 800 no dia do show, se ainda tiver mesa.

R$ 1.500 é o valor da reserva nos quiosques Areia MPB e Nacho, ao lado do palco. O montante inclui janta e bebidas, de refrigerante a caipirinha.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulância de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.