A Grande Conquista: Parcial aponta quem vai para Mansão na 3ª berlinda

A 3ª Zona de Risco de A Grande Conquista (Record) foi formada com 30 pessoas. Nesta quinta-feira (2), 19 pessoas deixarão a Vila. Desse grupo, 17 serão eliminadas e as duas mais votadas irão para a Mansão. Segundo a parcial UOL, Dani Bavoso e Geni Grohalski devem avançar para a Mansão.

O que diz a enquete

Às 12h, Dani Bavoso (11,92%) e Geni Grohalski (11,86%) lideravam a votação. Com isso, elas estão salvas e devem ir direto para a Mansão.

Taty Pink (11,68%), Guipa (7,33%) e Lippe Rodrigues (6,79%) apareciam logo em seguida como mais votados para voltar da berlinda. Além deles, Lucas de Albú, Bifão, Ste Carvalho, Liziane Gutierrez, Madshow, Claudia Baronesa, Heitor Ximenes e Carolina Roland também devem se salvar.

Hanny Boni (0,12%), Luciana Mirihad (0,12%) e Jessica Marisol (0,16%) tinham a menor quantidade de votos para continuar na disputa. As três devem ser eliminadas, assim como Vinicius Venturini, Wellen Rocha, Fábio Gontijo, Cibelle, Michelle, Preta Praiana, Vanessa, Brunna Bernardy, Cacau Luz, Nadya França, Amandinha, Rambo, Bruno Cardoso e Bruninho Mano.

Como foi a dinâmica de indicação para a Zona de Risco

Os Donos tiveram que salvar os vileiros de cada casa. Na semana passada, a dinâmica foi oposta, com os participantes sendo indicados para a Zona de Risco.

Luciano (Verde) salvou: João, Cátia, Danese, Poliana, Michael e Aline Bina.

Jaline (Azul) salvou: Nathana, MC Jey Jey, Andreia, Ana Paula, Vivi, Izumed, Graci, Maizy, Claudinha, Destri e Lara.

Edlaine (Laranja) salvou: Raphinha, MC Mari, Kaio, Hadad, Brenno, Fellipe Villas, Vinigram, Ysani, Charles Daves e Danilo.

