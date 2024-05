Metrô ou ônibus? Veja como chegar ao show de Madonna e o que não pode levar

De Splash, no Rio

É recomendado usar transporte público para ir ao show de Madonna. Todos os modais da cidade — metrô, ônibus, BRT, VLT e trem — funcionarão com esquema especial no sábado (4). Metrô e linha especial de ônibus são as formas mais rápidas e seguras para chegar ou deixar o bairro.

Como ir ao show de metrô

As três estações de metrô de Copacabana funcionarão até 4h. No entanto, a recomendação é chegar pela Siqueira Campos ou pela Cardeal Arcoverde — essa está a 450 metros das areias de Copacabana e funcionará somente para desembarque a partir das 16h de sábado até a hora do show.

A tarifa unitária do metrô custa R$ 7,50 e é recomendado comprar com antecedência para evitar filas. As estações também funcionam por NFC (pagamento por aproximação).

Para deixar o espetáculo, utilize as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos ou Cantagalo. Trens extras serão utilizados até 4h.

Como ir ao show de ônibus

Linhal especial direta do Terminal Gentileza, ao lado da rodoviária, até Copacabana funcionará das 13h até 4h. O trajeto passa pelo Aterro do Flamengo e tem desembarque na Avenida Princesa Isabel — cerca de 850 metros de onde o palco está montado.

A tarifa da linha especial custa R$ 8,60 (ida e volta). Não há integração, nem gratuidade. O pagamento será feito apenas pela bilhetagem digital JAÉ. É preciso fazer cadastro antecipadamente no site oficial. Retorno de Copacabana ao Terminal Gentileza começa a partir das 0h.

Ônibus regulares e táxis conseguem chegar a Copacabana até 19h30. Em seguida, as vias do bairro serão fechadas e a recomendação é usar o metrô. Entre 19h30 e 4h, quando o bairro será reaberto, os ônibus vão parar em terminal montado na enseada de Botafogo — cerca de 3 km de distância — ou no posto 6 da orla.

Quais linhas ficarão estacionadas na Enseada de Botafogo entre 19h30 e 4h? 492 (Ilha do Governador); 474 (Jacaré); 415 (Usina); 483 (Penha); 167 (Terminal Gentileza); 100 (Central do Brasil). Todas ligam zona sul ao centro e à zona norte da cidade.

Quais linhas ficarão estacionadas no posto 6 da orla? 552 (Alvorada), 558 (Cidade de Deus), 553 (Recreio), 554 (Piabas), 539 (Rocinha), 557 (Rio das Pedras), 2334 (Campo Grande), 2335 (Santa Cruz - via Barra da Tijuca) e 2338 (Campo Grande - via Magarça). Todas ligam zona sul à zona oeste.

VLT

Linha 1 do VLT também funcionará 24h. Essa linha liga o Aeroporto Santos Dumont ao terminal intermodal Gentileza, atendendo a rodoviária e fãs que estão hospedados na região central da cidade.

BRT e trens

As linhas do BRT e trens serão reforçadas para atender quem mora na zona norte, oeste e na Baixada Fluminense. No entanto, esses modais não chegam à Copacabana, sendo necessário fazer baldeação.

BRT (corredor de ônibus rápido) funcionará 24 horas. É recomendado usar as linhas que chegam ao Terminal Gentileza pelo corredor TransBrasil, onde há linha especial de ônibus para o show da Madonna. Outra opção é usar as linhas que chegam ao Jardim Oceânico pelo corredor TransOeste, estação de integração entre BRT e metrô.

Entre 0h e 4h, algumas estações estarão abertas apenas para desembarque. Operação serve para atender quem saiu do evento.

Supervia colocará trens de maneira regular durante o dia e terá apenas duas partidas especiais durante a madrugada para atender quem deixar o show. A partir da Central do Brasil, sairão trens com destino a Japeri (às 1h30 e às 2h20), Santa Cruz (às 1h15 e às 2h20) e Saracuruna (às 1h20 e às 2h20). Com exceção da Central do Brasil, demais estações funcionarão apenas para desembarque.



Como ir da rodoviária ao show da Madonna

Saindo da rodoviária Novo Rio, caminhe poucos metros até o Terminal Gentileza e use a linha especial criada para o show da Madonna. A linha especial tem desembarque na Avenida Princesa Isabel e custa R$ 8,60 (ida e volta).

Como ir do aeroporto Santos Dumont

Saindo do aeroporto Santos Dumont, pegue a linha 1 do VLT para chegar até o Terminal Gentileza e use a linha especial de ônibus criada para o show da Madonna. A linha especial tem desembarque na Avenida Princesa Isabel e custa R$ 8,60 (ida e volta).

Uma segunda alternativa é pegar o VLT até alguma estação de metrô no centro da cidade. Em seguida, então, opte pelas linhas 1 ou 2 do metrô — em Copacabana, a recomendação é chegar pela Siqueira Campos ou pela Cardeal Arcoverde. A tarifa unitária do metrô custa R$ 7,50.

Como ir do aeroporto Galeão

Saindo do aeroporto Galeão, pegue a linha expressa para chegar até o Terminal Gentileza e use a linha especial de ônibus criada para o show da Madonna. Essa linha especial tem desembarque na Avenida Princesa Isabel e custa R$ 8,60 (ida e volta).

O que não pode levar

Objetos de vidro e itens perfurocortantes (como tesouras, estiletes e facas). A Polícia Militar instalou 18 pontos de bloqueio nas ruas do bairro, em especial, próximo às estações de metrô, onde serão realizadas revistas com detectores de metal. Câmeras com reconhecimento facial também serão utilizadas.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 18 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo do estado. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.