'Simpsons' mata personagem depois de 35 anos e produtor pede desculpas

Que os personagens de Simpsons são fixos todo mundo já sabe: foram poucas as mortes canônicas e definitivas durante as 35 temporadas da animação. A última delas aconteceu no episódio exibido no dia 21 de abril, quando a série decidiu se despedir de Larry Dalrymple, personagem que estava nas telas desde 1989.

Quem é o personagem morto em "Os Simpsons"?

Larry Dalrymple era um dos dois bêbados (além de Homer, Lenny e Carl) que frequentavam a Taverna do Moe, junto com Sam. Larry era careca, tinha 42 anos e apareceu como personagem de fundo em vários episódios, com poucas informações sobre sua história.

Larry, personagem morto em "Os Simpsons" Imagem: Divulgação/Fox Broadcasting Company

Só pudemos conhecer melhor o personagem no episódio de sua morte. Em "Cremains of the Day", Homer e sua turma estão assistindo a um jogo de esportes na taverna. Quando Moe expulsa todos do bar com raiva depois que o time contra quem ele apostou vence, Larry apaga. A partir daí, vemos alguns detalhes da vida de Larry e como sua morte afetou Homer e seus amigos.

Os próprios personagens assumem que não conhecem Larry muito bem. No funeral, a turma percebe que não sabe muita coisa sobre ele, apesar de vê-lo no Moe há muitos anos. Quando a mãe de Larry, Iris Dalrymple, pede que falem um pouco sobre o amor de seu filho pela pesca, eles inventam uma história.

Homer e seus amigos começam a se sentir culpados. O sentimento fica ainda maior quando Iris mostra a eles uma foto do álbum de Larry, com os cinco em Serenity Falls e a mensagem "Moe's Bros" ("irmãos do Moe's", em tradução livre) escrita. A turma então embarca em uma jornada para espalhar as cinzas de Larry nas cataratas.

Produtor pede desculpas

Ninguém esperava pela morte de Larry. A surpresa foi tanta que o co-produtor executivo da animação, Tim Long, escreveu um e-mail à Variety se desculpando.

Sinto muito se alguns fãs estão chateados, mas nós realmente queríamos usar a morte de Larry como uma forma de mostrar que mesmo as pessoas mais periféricas em nossas vidas têm dignidade e valor, e que realmente não devemos considerar ninguém garantido.

Tim Long

Long falou também sobre o significado da morte de Larry para os personagens. "O episódio é sobre muitas coisas, mas principalmente sobre o medo da morte. Os personagens dos Simpsons sempre tiveram vidas emocionais extraordinariamente ricas, e este episódio é realmente sobre a ansiedade a respeito 'do que vem a seguir'", escreve.

O que considero agridoce neste episódio é que foi necessária a morte de Larry para fazer com que Homer e seus amigos o apreciassem — e uns aos outros Tim Long

Quais outros personagens morreram definitivamente em "Os Simpsons"?

Foram poucas as mortes canônicas na animação. No entanto, alguns personagens que se foram de vez de Springfield são: