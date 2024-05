Geni e Baronesa batem boca por leite em A Grande Conquista: 'Se toca!'

Dona Geni e Claudia Baronesa se envolveram em uma treta em A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Dona Geni reclamou após perceber que Manoelzinho, Baronesa e outros moradores haviam tomado o leite que ela guardou para o café-da-manhã de hoje. Baronesa rebateu, e as duas começaram a discutir.

Baronesa: "Não fui só eu, foi um monte de gente. Não adianta ficar falando nas costas, tem que esperar o pessoal acordar".

Geni: "Você tem mania de dizer que estão falando pelas costas, mania de mandar eu ficar quieta, corta minha fala. Se toca, mulher!".

Baronesa: "Você não manda na casa, não manda na comida, a comida é de todo mundo".

Dona Geni apontou que, quando ela estava encarregada da alimentação sozinha, tudo estava correndo bem. Ela ainda acusou Baronesa de tentar impedi-la de cozinhar e a chamou de "invejosa". Já Baronesa afirmou que ia se defender e repetiu que Geni estava achando que era a dona da cozinha.

Baronesa: "Eu agradeço que você esteja pensando em todo mundo, mas ficar jogando na cara...".

Geni: "Não estou jogando".

Baronesa: "Lógico que está!".

A mãe de MC Gui seguiu tentando se justificar.

Baronesa: "Eu só acho que não está certo falar para um e para outro. Espera todo mundo acordar que a gente resolve".

Geni: "Eu nem sei quem estava aqui! E se não tivesse nem um litro de leite hoje? E aí vai fazer o quê? É justo?".

Baronesa: "Não é, mas aconteceu".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso